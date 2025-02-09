Manisa'da Halı Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da Halı Fabrikasında Yangın

Manisa\'da Halı Fabrikasında Yangın

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir halı fabrikasında çıkan yangın, 5 saat süren yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında içerideki halılar ve makineler büyük oranda zarar gördü.

09.02.2025 09:39  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA'nın Demirci ilçesinde bir halı fabrikasında çıkan yangın, 5 saat süren yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı.

Demirci ilçesi eski sanayi sitesi Sındırgı yolu üzerindeki bir halı fabrikasında saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın dokuma ve halı temizleme bölümlerini etkiledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işletmesine ait arazözler sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci, Salihli, Selendi, Köprübaşı, Akhisar ve Gördes İtfaiye ekipleriyle birlikte Demirci Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme arazözleri de yangına müdahale etti. Ayrıca, Demirci Belediyesi'ne ait su tankerleriyle, çalışmalara destek verildi. Çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için fabrikanın enerji bağlantısı, elektrik firması ekipleri tarafından kesildi. Fabrika içerisindeki halı dokuma makineleri ve üretim malzemeleri, iş makineleri ve çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren yoğun mücadelesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangında, içeride bulunan halılar, üretimde kullanılan malzemeler ve makineler büyük oranda zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İtfaiye, Demirci, 3-sayfa, Güncel, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Halı Fabrikasında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:57 Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan’da kurmalı Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı
12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 13:37:31. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Halı Fabrikasında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.