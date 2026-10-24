Manisa'da halk otobüsü şoförü engelli yolcuyu sırtına alıp sandalyesine taşıdı - Son Dakika
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Manisa'da halk otobüsü şoförü engelli yolcuyu sırtına alıp sandalyesine taşıdı

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Manisa'da halk otobüsü şoförü, 21 Ekim'de Hafsa Sultan Hastanesi durağından binen bedensel engelli yolcuyu Şoförler Cemiyeti durağında sırtında taşıyıp tekerlekli sandalyesine bindirdi. Şoförün davranışı çevredekilerin beğenisini kazandı, yolcu da teşekkür etti.

Manisa'da halk otobüsü şoförü, bedensel engelli yolcuyu sırtında taşıyarak araçtan indirip tekerlekli sandalyesine binmesine yardımcı oldu.

Otobüs şoförü Hakan Özmen, 21 Ekim'de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi durağından otobüse binen bedensel engelli yolcuya destek verdi.

Şoförler Cemiyeti durağında inmek isteyen yolcu için aracı durduran Özmen, önce engelli yolcunun tekerlekli sandalyesini aşağıya indirdi. Ardından yolcuyu sırtına alan Özmen, yolcuyu tekerlekli sandalyesine taşıyarak güvenli şekilde binmesini sağladı.

Özmen'in duyarlı davranışı çevredekilerin beğenisini kazanırken engelli yolcu da şoföre teşekkür etti.

Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Özmen'in tekerlekli sandalyeyi indirmesi ve yolcuyu sırtında taşıyarak sandalyesine yerleştirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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