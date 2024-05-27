Manisa'da Hallerdeki Otopark Ücretsiz Bekleme Süresi Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da Hallerdeki Otopark Ücretsiz Bekleme Süresi Uzatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hallerdeki otoparklarda ücretsiz bekleme süresini iki saate çıkarttı. Başkan Ferdi Zeyrek, esnafın dertlerini bildiklerini ve bütçelerine katkı sağlamak için bu uygulamayı başlattıklarını belirtti.

27.05.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, hallerdeki otoparklarda ücretsiz bekleme süresini uzattı. Esnafın her zaman yanlarında olacaklarını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, "Onların dertlerini biliyoruz. Bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak için bu uygulamayı başlattık" dedi.

Başkan Zeyrek, yerel seçim çalışmaları sırasında Manisa Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla bir araya gelmişti. Hal esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Zeyrek'e, hallerdeki otoparklarda ücretsiz bekleme süresinin uzatılması talebi iletilmişti. Göreve geldiğinde, hal esnafının bu talebini yerine getireceğinin sözünü veren Başkan Zeyrek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden alınan kararla, hallerdeki otoparklarda ücretsiz bekleme süresi bir saatten, iki saate çıkarttı.

Esnafın her zaman yanında olacaklarını belirten Başkan Zeyrek, şöyle konuştu:

"Halden alışveriş yapan esnaflarımız, araçlarını hale soktuklarında bir saat bekleme süresinin ardından otopark ücreti ödüyordu. Bir saat gibi kısa sürede haldeki alışverişlerini yapıp, araçlarına ürünlerini yüklemeleri çok mümkün görünmüyordu. Seçim dönemi, bu sorunu yerinde irdeledik. Göreve gelir gelmez, meclisimizde bu bekleme süresini iki saate çıkarttık. İki saat boyunca halde, otopark ücreti alınmayacak. Esnafımızın biz her zaman yanında olacağız. Onların dertlerini biliyoruz. Bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak için bu uygulamayı başlattık. Esnafımızdan da bu konuda çok teşekkür alıyoruz. Ne mutlu ki onlarında bütçelerine bir nebze de olsa destek olabildik."

Halde ticaret yapan esnaf, müşteri ve nakliyeciler, ücretsiz otopark süresinin uzatılmasından dolayı memnuniyeti paylaşarak Zeyrek'e teşekkür etti.

Manisa Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Ömer Akagündüz de şunları söyledi:

"Başkan Bey, seçim çalışmaları sırasında bizlerle bir araya geldi. Gece saat 02.00'de ilçe belediye başkanımızla birlikte bizleri ziyaret geldi. O saatte gelmesi bizleri anlaması açısında farklı bir duygu. Hal müşterimiz ve nakliyeci arkadaşlarımızın, burada bir saatlik otopark süresi vardı. Bu süre zarfının kendisine yetersiz geldiğini ifade ettik. Kendisi de göreve geldiğinde bu süreyi uzatacağına dair bizlere söz verdi. Bu sözü yerine getirdiğinden dolayı hal esnafımız, müşterilerimiz ve nakliyeciler adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

Ferdi Zeyrek, Manisa, Ulaşım, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Hallerdeki Otopark Ücretsiz Bekleme Süresi Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:04 Adana’da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı Adana'da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 13:17:36. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Hallerdeki Otopark Ücretsiz Bekleme Süresi Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement