Manisa'da Hallerdeki Otopark Ücretsiz Bekleme Süresi Uzatıldı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, hallerdeki otoparklarda ücretsiz bekleme süresini uzattı. Esnafın her zaman yanlarında olacaklarını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, "Onların dertlerini biliyoruz. Bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak için bu uygulamayı başlattık" dedi.

Başkan Zeyrek, yerel seçim çalışmaları sırasında Manisa Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla bir araya gelmişti. Hal esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Zeyrek'e, hallerdeki otoparklarda ücretsiz bekleme süresinin uzatılması talebi iletilmişti. Göreve geldiğinde, hal esnafının bu talebini yerine getireceğinin sözünü veren Başkan Zeyrek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden alınan kararla, hallerdeki otoparklarda ücretsiz bekleme süresi bir saatten, iki saate çıkarttı.

Esnafın her zaman yanında olacaklarını belirten Başkan Zeyrek, şöyle konuştu:

"Halden alışveriş yapan esnaflarımız, araçlarını hale soktuklarında bir saat bekleme süresinin ardından otopark ücreti ödüyordu. Bir saat gibi kısa sürede haldeki alışverişlerini yapıp, araçlarına ürünlerini yüklemeleri çok mümkün görünmüyordu. Seçim dönemi, bu sorunu yerinde irdeledik. Göreve gelir gelmez, meclisimizde bu bekleme süresini iki saate çıkarttık. İki saat boyunca halde, otopark ücreti alınmayacak. Esnafımızın biz her zaman yanında olacağız. Onların dertlerini biliyoruz. Bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak için bu uygulamayı başlattık. Esnafımızdan da bu konuda çok teşekkür alıyoruz. Ne mutlu ki onlarında bütçelerine bir nebze de olsa destek olabildik."

Halde ticaret yapan esnaf, müşteri ve nakliyeciler, ücretsiz otopark süresinin uzatılmasından dolayı memnuniyeti paylaşarak Zeyrek'e teşekkür etti.

Manisa Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Ömer Akagündüz de şunları söyledi:

"Başkan Bey, seçim çalışmaları sırasında bizlerle bir araya geldi. Gece saat 02.00'de ilçe belediye başkanımızla birlikte bizleri ziyaret geldi. O saatte gelmesi bizleri anlaması açısında farklı bir duygu. Hal müşterimiz ve nakliyeci arkadaşlarımızın, burada bir saatlik otopark süresi vardı. Bu süre zarfının kendisine yetersiz geldiğini ifade ettik. Kendisi de göreve geldiğinde bu süreyi uzatacağına dair bizlere söz verdi. Bu sözü yerine getirdiğinden dolayı hal esnafımız, müşterilerimiz ve nakliyeciler adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz."