Manisa'da hava nedeniyle Cumhuriyet takvimi değişti, Göksel 31 Ekim'de sahne alacak - Son Dakika
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Manisa'da hava nedeniyle Cumhuriyet takvimi değişti, Göksel 31 Ekim'de sahne alacak

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Manisa\'da hava nedeniyle Cumhuriyet takvimi değişti, Göksel 31 Ekim\'de sahne alacak
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu takvim değişikliği yapıldığını duyurdu. Bando konseri ve drone gösterisi 30 Ekim'e, Göksel konseri 31 Ekim'e ertelenirken Cumhuriyet Yürüyüşü iptal edildi.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kent genelinde düzenlenmesi planlanan etkinlik programlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu takvim değişikliğine gidildiğini duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim kutlamalarının en iyi şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılan düzenlemeye göre etkinliklerin yeni tarihleri belirlendi. Atatürk Kent Parkı'nda dün gerçekleştirilmesi planlanan bando konseri ile gökyüzünü aydınlatacak drone gösterisi, 30 Ekim Cuma gününe (yarın) ertelendi.

?GÖKSEL KONSERİ 31 EKİM'DE

Bugün yapılması planlanan "Cumhuriyet Yürüyüşü" iptal edilirken, Göksel'in halk konseri ise 31 Ekim Cumartesi günü vatandaşlarla buluşacak. Ayrıca, Cumhuriyet Meydanı ve Akgedik Mahallesi'nde kurulacak alanlarda düzenlenecek çocuk etkinlikleri ile Akgedik Mahallesi'ndeki Pop Orkestrası konseri de 31 Ekim Cumartesi günkü programa dahil edildi.

Büyükşehir Belediyesi, zorunlu tarih değişikliği nedeniyle vatandaşlara anlayışları için teşekkür ederek, tüm Manisalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: ANKA
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