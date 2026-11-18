Yunusemre'de acı olay: Hayvan damının duvarı 9 yaşındaki İbrahim'in üzerine yıkıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Yunusemre'ye bağlı Üçpınar Mahallesi'nde zeytinlikteki hayvan damında oynayan İbrahim Öz (9), yıkılan duvarın altında kalarak yaşamını yitirdi. Sesi duyan babası Ertan Öz enkazdaki oğluna ulaşmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde zeytinlikteki hayvan damında oyun oynarken çöken duvarın altında kalan İbrahim Öz (9), hayatını kaybetti.
OYUN OYNARKEN ÜZERİNE DUVAR ÇÖKTÜ
Olay, saat 14.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde bulunan ve başkasına ait olan zeytinlikteki hayvan damında oyun oynayan İbrahim Öz'ün üzerine duvar çöktü.
BABASI ENKAZDAN KURTARMAYA ÇALIŞTI
Gürültüyü duyarak dışarı çıkan Ertan Öz, enkaz altında kalan oğlunu kurtarmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çıkarılan İbrahim Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İbrahim Öz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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