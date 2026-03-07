Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Kırkağaç'ta Gübreleme Desteği - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Kırkağaç'ta Gübreleme Desteği

07.03.2026 09:33  Güncelleme: 10:14
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesinde hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla 8,5 ton gübreleme çalışması yaptı. Proje, mera verimliliğini artırmayı ve çiftçilere destek olmayı hedefliyor.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Gökçukur Mahallesi'ndeki hayvancılık faaliyetlerini desteklemek ve mera verimliliğini artırmak amacıyla gübreleme çalışması başlattı. Kırkağaç Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katılımıyla toplam 270 dönümlük merada 8,5 ton gübre uygulaması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Gökçukur Mahallesi'nde hayvancılık faaliyetlerini desteklemek ve mera verimliliğini artırmak amacıyla 8,5 tonluk gübreleme çalışmasını törenle gerçekleştirdi. Düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın, daire başkanları, şube müdürleri ve üreticiler katıldı.

"Amacımız meralarımızın hayvancılık faaliyetleriyle canlı kalması"

Gökçukur Mahallesi Davullu mevkiinde 2 bine yakın büyükbaş hayvanın yetiştirildiğini belirten Başkan Dutlulu, meraların korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Başkan Dutlulu, "Amacımız meralarımızın hayvancılık faaliyetleriyle canlı kalması ve bu alanların korunmasıdır. Güneş enerjisi santralleri gibi yatırımların daha çorak alanlara kaydırılmasını destekliyor, 'Bu meralar çiftçimize kalsın' diyoruz. Projenin Kırkağaç'ımıza ve Manisa'mıza bereket getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de projenin çiftçi refahı üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "İki temel amacımız var: Çiftçimize destek olmak ve meralarımızı daha verimli hale getirmek. Meralarımıza dokunulmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Geçimini buradan sağlayan üreticimizin daima yanındayız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ise Kırkağaç genelinde toplam 18 ton gübre desteği sağladıklarını belirterek, hayvancılığın yanı sıra arıcılık alanında da önemli adımlar attıklarını kaydetti. Usta, "Mahallemizde 16 kadın üreticimize yönelik altı hafta süren arıcılık eğitimi düzenledik ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan üreticilerimize 96 adet kovan desteği verdik. Bölgedeki flora zenginliğini arıcılıkla ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökçukur Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin de proje için teşekkür ederek, "Böylesine önemli bir projeyi başlatan Başkanlarımız Besim Dutlulu ve Üstün Dönmez'e teşekkür ediyorum. Biz hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Verilen gübre desteği üretimimizi doğrudan etkiliyor. Başkanımız buralara kadar gelerek bizlere destek oldu" dedi.

Törenin ardından verilen arıcılık eğitimleri sonucunda ilk hasatlarını gerçekleştiren kadın üreticilerin ürettiği ballar, Gökçukur Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin tarafından Başkan Besim Dutlulu'ya hediye edildi. Muhtar Evgin, kadın üreticiler adına Başkan Dutlulu'ya teşekkür ederek, sunulan desteklerin hem hayvancılığı hem de arıcılığı doğrudan kalkındırdığını belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kırkağaç, Güncel, Son Dakika

