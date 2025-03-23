Manisa'da İftar Sofrasında Bir Araya Gelen Başkan Zeyrek, Ahmetli'nin İhtiyaçlarını Vurguladı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ahmetli ilçesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Zeyrek, "Ahmetli'nin üst geçit ihtiyacı var, prestijli yollara ve caddelere ihtiyacı var, Yunusemre'nin buradaki tesisine ihtiyacı var, Ahmetli'nin girişindeki Çamlaraltı bölgesinde bir düzenlemeye, Kent Lokantası'na ve Halk Mandıra'ya ihtiyacı var. Biz bu ihtiyaçları biliyoruz ve bunları yapmak istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ahmetli ilçesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu. İftar programına Başkan Zeyrek'in yanı sıra Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, CHP Ahmetli İlçe Başkanı Recep Öztürk, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Çağatay, BESOT Genel Müdürü Gökhan Demir, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın en güzel vesilelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Zeyrek, "Bugün burada aynı sofrada buluşmanın, aynı ekmeği paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak bu birlikteliğimiz yalnızca bugünle sınırlı değil, 17 ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızla ramazanın bereketini paylaşıyoruz. Bu birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 31 Mart'ta halkımızın iradesiyle üstlendiğimiz bu görevde, Halil İbrahim sofralarını büyütmek, halka hizmeti erişilebilir kılmak, adalet ve hukuk çerçevesinde hareket etmek en önemli sorumluluğumuz. Bu süreçte bize verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Hakkı ve hukuku gözeterek, yoksulun, yalın ayak dolaşan çocukların vebalini unutmadan, devletin bize emanet ettiği her kuruşa sahip çıkarak görevimizi yerine getireceğiz. Oyların helalliğini almadan bu koltuklardan ayrılmayacağımıza, görev süremiz boyunca da adaletli, iyi gününüzde yanınızda olan, kötü gününüzde derdinizi paylaşan bir başkan olacağımıza söz veriyorum" dedi.

"Barbaros üst geçit projemiz için tüm hazırlıklar tamamlandı"

Zeyrek, ilçede yapılan yatırımlarla ilgili, "Bahar aylarında, Yunusemre Tesisi'ni Fuat Başkanla birlikte Ahmetlili hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Ayrıca, seçim döneminde söz verdiğimiz Barbaros Mahallesi'ne üst geçit yapmak istiyoruz. Bu projeyi 2025 yılı bütçemize dahil ettik. Barbaros üst geçit projemiz için tüm hazırlıklar tamamlandı, sadece karayollarından onay bekliyoruz. Karayollarının daha ne kadar bekleteceğini bilmiyorum, ancak biz bu hizmeti Ahmetli'ye getirmek istiyoruz. Unutmayalım ki, bu para hepimizin parası ve biz bu parayı sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda harcayacağız. Ahmetli'nin üst geçit ihtiyacı var, prestijli yollara ve caddelere ihtiyacı var, Yunusemre'nin buradaki tesisine ihtiyacı var, Ahmetli'nin girişindeki Çamlaraltı bölgesinde bir düzenlemeye, Kent Lokantası'na ve Halk Mandıra'ya ihtiyacı var. Biz bu ihtiyaçları biliyoruz ve bunları yapmak istiyoruz. Ancak, hükümetin onay vermemesi elimizi kolumuzu bağlıyor. Ama bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi vereceğiz ve onayı aldıktan sonra, Fuat Başkanla ve sizlerle birlikte inşallah o üst geçidin açılışında tekrar Ahmetli'de olacağız. Bunu buradan müjdelemek ve gelişen süreçleri anlatmak istedim, bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın yanında olmak için gayret gösteriyoruz"

Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in önderliğinde, ilçemizi daha da ileriye taşıyarak hemşehrilerimize hak ettiği hizmeti sunmak için el ele, gönül gönüle çalışmaya devam ediyoruz. Ramazan ayı, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin pekiştiği mübarek bir aydır. Bu ruhla, sadece bugün değil, her gün vatandaşlarımızın yanında olmak ve dertlerine derman olmak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

İftar programı kapsamında çocuklar için düzenlenen etkinlikler de büyük ilgi gördü. Geleneksel Hacivat-Karagöz gösterileriyle minik misafirler keyifli anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesinde Ramazan sofraları kurmaya, gelenekleri yaşatmaya devam ediyor.