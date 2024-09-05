Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 45 ATL 946 plakalı otomobil ile 34 RC 770 plakalı otomobil, Manisa - Turgutlu çevre yolu cezaevi kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 8 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 8 Yaralı - Son Dakika
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