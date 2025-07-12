Manisa'da İkinci Yangın Kundaklama Şüphesiyle Soruşturuluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa'da İkinci Yangın Kundaklama Şüphesiyle Soruşturuluyor

Manisa\'da İkinci Yangın Kundaklama Şüphesiyle Soruşturuluyor
12.07.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da bir depoda çıkan yangın, çiftçiye 50 milyon TL zarar verdi. Kundaklama soruşturması başlatıldı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bir depoda iki gün arayla ikinci kez yangın çıktı. Depodaki malzemelerin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı. 50 milyon TL zararının olduğunu belirten çiftçi İsmail Selvi (47), "Bir insan bu kadar gaddar olamaz. Şüpheli ya da şüphelilerin bulunmasını istiyorum" dedi.

Şehzadeler ilçesi Hamzabeyli Mahallesi'nde evli ve 3 çocuk babası çiftçi İsmail Selvi'ye (47) ait depoda 9 Temmuz saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Komşularının haber verdiği Selvi, itfaiyeye ihbarda bulundu. Depoya gelen Selvi yangına komşularıyla müdahale edip, kısa sürede söndürdü. Yangında depodaki domates toplama makinesi kısmen zarar gördü.

İki gün sonra aynı depoda saat 04.00 sıralarında bir yangın daha çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında 3 domates toplama makinesi ve 1 domates sıra açma makinesi kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri kundaklama ihtimali üzerine yangınlarla ilgili soruşturma başlattı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı.

'DEPO ALEV TOPUNA DÖNDÜ'

15 gün sonra domates hasadının başlayacağını söyleyen Selvi, büyük bir zarara uğradığını belirtip, gözyaşlarını tutamadı. Selvi, "2010 yılından beri çiftçilik yapıyorum. 2020 yılında domates toplama makineleri aldım. Hem kendi ürünümü hem de çevremdeki çiftçilerin mahsulünü topluyordum. İlk çıkan yangını kısa sürede söndürdük. İkinci yangında önce bir patlama sesi duyulmuş ardından çıkan yangında depo alev topuna dönmüş. Tüm makineler yandı. İtfaiye söndürdü ama artık çok geçti. 50 milyon TL zararım var. Makinelerin ikisi sigortasız, ikisi kaskolu. Maddi zarar karşılanır ama rızkıma yapılan bu saldırı çok ağır. Bir insan bu kadar gaddar olamaz. Bana zarar ver ama rızkıma neden göz koydun? Şüpheli ya da şüphelilerin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İsmail Selvi, Şehzadeler, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Manisa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da İkinci Yangın Kundaklama Şüphesiyle Soruşturuluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Miha Zajc’tan sürpriz transfer Yeni takımı şaşırttı Miha Zajc'tan sürpriz transfer! Yeni takımı şaşırttı
PKK’nın silah bırakmasının ardından Erdoğan’dan ilk açıklama PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama
Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
Kadir Ezildi gelinini davul zurna eşliğinde baba evinden aldı Kadir Ezildi gelinini davul zurna eşliğinde baba evinden aldı
Lunapark dönüşü kazada baba ve oğlu can verdi Kahreden detay ortaya çıktı Lunapark dönüşü kazada baba ve oğlu can verdi! Kahreden detay ortaya çıktı
Attila Szalai, Süper Lig’e geri döndü Attila Szalai, Süper Lig'e geri döndü
Bağcılar’da şüpheli ölüm: Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu Bağcılar'da şüpheli ölüm: Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu
FETÖ’ye dev operasyon: 15 şüpheli gözaltında FETÖ'ye dev operasyon: 15 şüpheli gözaltında
Usta sanatçı Rüçhan Çamay son yolculuğuna uğurlandı Usta sanatçı Rüçhan Çamay son yolculuğuna uğurlandı

16:20
Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
15:17
Erdoğan’ın “Birlikte yürüyeceğiz“ sözlerine DEM Parti’den ilk yanıt Buldan açıklık getirdi
Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi
14:05
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
14:05
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
19:03
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası
19:00
Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi’nden çıkarılıp Konferans Ligi’ne gönderildi
Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılıp Konferans Ligi'ne gönderildi
18:52
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama Terör örgütüne bir uyarısı var
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
18:44
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tahliyesi için başvuru
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliyesi için başvuru
18:19
Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti
Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti
18:06
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak
17:58
Osman Zeki Korkmaz: Gaoussou Diarra, ikinci Thierry Henry olacak
Osman Zeki Korkmaz: Gaoussou Diarra, ikinci Thierry Henry olacak
17:34
Bakan Tunç, PKK’nın silah yakmasını böyle yorumladı: Bugün kardeşliğimize vurulan hançer çıkarıldı
Bakan Tunç, PKK'nın silah yakmasını böyle yorumladı: Bugün kardeşliğimize vurulan hançer çıkarıldı
17:32
FETÖ’ye dev operasyon: 15 şüpheli gözaltında
FETÖ'ye dev operasyon: 15 şüpheli gözaltında
17:32
PKK silah bıraktı, DEM Parti’den açıklama geldi
PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 16:50:11. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da İkinci Yangın Kundaklama Şüphesiyle Soruşturuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.