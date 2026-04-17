Manisa\'da İlk Kiraz 6 Bin TL

17.04.2026 15:46
Manisa'da erkenci kirazın ilk hasadı yapıldı, kilosu 6 bin TL'den satıldı, ihraç edilecek.

MANİSA'da hasat edilen sezonun ilk kirazı, kilosu 6 bin TL'den alıcı buldu. İlk kirazlar, başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Manisa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazda sezonun ilk hasadı yapıldı. Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek ilk kirazları topladı. Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezlerinden biri olan bölgede düzenlenen hasat programına Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli ile Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökmen Kaya da katıldı. Protokol üyeleri üreticilerle birlikte dalından kiraz topladı. İlk hasadın ardından ürünler kiraz alım merkezine getirildi. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Yılmaz tarafından sembolik açık artırma yapıldı. 50 kilogram erkenci kiraz, yapılan açık artırmada kilogramı 6 bin TL'den alıcı buldu. Üretici Yusuf Bakar'a ait ilk kirazları tüccar Mesut Altıok satın aldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, Kuzey Yarım Küre'de en erken kirazın bu bölgede yetiştiğini belirtip, geçen yıl yaşanan don olayının rekolteyi düşürdüğünü, bu yıl ise verimin yüksek olmasının beklendiğini söyledi. İlk ürünlerin başta Rusya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edileceğini ifade eden Mersinli, sezonun üreticiler için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: DHA

Advertisement
