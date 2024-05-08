Manisa\'da Demir Hırsızlığı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde inşaatlardan demir çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İlçedeki farklı inşaatlardan demir malzeme çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin Kütahya'da olduğunu belirledi.

Kütahya'da düzenlenen operasyonla şüpheliler M.D. (29), T.A. (29) ve N.T. (21) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.