Manisa'da Kaçak Moloz Döken Kuruma Cezai İşlem Uygulandı

01.06.2026 17:55  Güncelleme: 19:13
Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ne kaçak dökülen molozlar, vatandaşların sosyal medya ihbarı üzerine belediye ekiplerince temizlendi. Çevreyi kirleten kuruma cezai işlem uygulandı.

(MANİSA) - Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde (MUOSB) kaçak moloz dökülen alan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı müdahalesiyle tamamen temizlendi. Çevreyi kirleten kuruma cezai işlem uygulanırken, vatandaşların sosyal medyadaki duyarlılığı sonuç verdi.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içindeki boş bir araziye kaçak moloz dökülmesi, bölge sakinlerinin ve çevrecilerin tepkisine yol açtı. Kirliliği fotoğraflayarak sosyal medya üzerinden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ihbarda bulunan vatandaşların yardım çağrısı kısa sürede karşılık buldu.

ANINDA MÜDAHALE VE CEZAİİŞLEM

Sosyal medyadaki paylaşımları ihbar kabul eden Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye hızla sevk edildi. Yapılan incelemeler neticesinde çevre kirliliğine neden olan kurum tespit edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki zabıta ekipleri tarafından ilgili kuruma cezai yaptırımlar uygulanırken, dökülen atıkların derhal kaldırılması sağlandı.

"ÇEVREMİZİ BİRLİKTE KORUYACAĞIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çevrenin korunması konusunda taviz vermeyeceklerini vurguladı. Başkan Dutlulu, "Vatandaşlarımızın hassasiyeti bizim için en büyük rehberdir. Organize Sanayi Bölgemizde yaşanan bu kirliliğe ekiplerimiz anında müdahale etti. Hem cezai işlem uygulandı hem de alanın temizliği sağlandı. Manisa'mızın doğasını hep birlikte koruyacağız. Duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir ekipleri, benzer olayların önüne geçmek adına bölgedeki denetimlerin artırılacağını ve kaçak dökümlere karşı takibin titizlikle sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

