Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Kafe ve Fast Food İşletmelerine Denetim

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı kafe ve fast food işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen koşulları, fiyat etiketi ve menü uygunluğu incelendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ve öğrencilerin güvenle sosyalleşebilmesi için kafe ve fast food işletmelerini sıkı takibe aldı. Halk sağlığını ve tüketici haklarını öncelikleyen Zabıta Dairesi Başkanlığı, işletmelerde hijyen, fiyat etiketi ve menü denetimleri gerçekleştirdi. Gıda mühendisleri ve İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, mutfak düzeninden ürünlerin son kullanma tarihlerine kadar pek çok kriter titizlikle incelendi. Denetimler sırasında mekanlarda bulunan öğrencilerle de görüşülerek talep ve şikayetleri not edildi.

"Denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Yapılan denetimlerin sonuçlarını değerlendiren Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, işletmelerin genel durumundan memnun olduklarını belirtti. Hasturan, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin ders çalıştığı ve sosyalleştiği alanları mercek altına aldık. Yaptığımız kontrollerde işletmelerin büyük çoğunluğunun kurallara ve mevzuata uygun hareket ettiğini gözlemledik. Gıda mühendislerimizle birlikte yürüttüğümüz bu süreçte, gençlerimizin daha huzurlu ve hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Halkımızın sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise "İçiniz rahat olsun. Gençlerimizin ve halkımızın yoğun olarak kullandığı kafe ve restoranlarda detaylı denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hijyenden mutfak düzenine, ürün tarihlerinden servis kalitesine kadar her detayı titizlikle inceledik. Siz güvenle sosyalleşin, afiyetle yiyin diye biz her noktada görev başındayız. Halkımızın sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.