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Manisa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi Sonucu İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi Sonucu İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

Aksa Manisa Doğalgaz, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü öne sürülen iki kız kardeşin bulunduğu konutta yapılan ilk incelemelerde, doğal gaz kullanımına ilişkin bir dizi ihmal ve eksiklik tespit edildiğini bildirdi. Manisa'da doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürüten kurumdan yapılan açıklamada, iki kız kardeşin ölümüyle sonuçlanan olaydan duyulan üzüntü vurgulandı, başsağlığı dilekleri iletildi.

Manisa\'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi Sonucu İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti
13.01.2024 - 16:58,
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Aksa Manisa Doğalgaz, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü öne sürülen iki kız kardeşin bulunduğu konutta yapılan ilk incelemelerde, doğal gaz kullanımına ilişkin bir dizi ihmal ve eksiklik tespit edildiğini bildirdi.

Manisa'da doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürüten kurumdan yapılan açıklamada, iki kız kardeşin ölümüyle sonuçlanan olaydan duyulan üzüntü vurgulandı, başsağlığı dilekleri iletildi.

Kuruma bağlı acil müdahale ekiplerinin, ihbar sonrasında çok kısa sürede olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk incelemeler sonucunda meskende doğal gaz kombisi bacasının yerinden oynatıldığı ve veya yetkili olmayan kişilerce bağlantısının eksik yapıldığı, yeni taşınılan konutta tarafımıza bildirilmeden doğal gaz kullanımına başlandığı ve buna bağlı olarak güvenli gaz arzının sağlanması için gerekli kontrollerin yapılamadığı, ayrıca ortama hava akışı sağlayan menfezin de kapatıldığı saptanmıştır. Hepimizi derinden sarsan bu üzücü olay vesilesiyle, istenmeyen durumlarla karşılaşmamak ve güvenlik riski oluşmasını önlemek için dağıtım şirketinin onayı ve bilgisi dışında doğal gaz kullanımının yapılmamasını, tesisata ve cihazlara sertifikasız ve ehil olmayan kişilerce müdahale edilmemesini, yapılacak her türlü müdahalede ise dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmesinin önemli olduğunu büyük bir hassasiyetle hatırlatırız."

Olay

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evde, Ayşe Yalçın (16) ile ablası Leman Nur Yalçın (22) sabaha karşı yakınlarınca ölü bulunmuştu.

Kardeşlerin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatlarını kaybettikleri öne sürülürken, ailenin 3 gün önce taşındığı evin mutfak kısmında yapılan ölçümlerde, yoğun gaz tespit edilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Manisa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi Sonucu İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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