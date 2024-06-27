Manisa'da kaybolan tay, sokak sokak annesini aradı - Son Dakika
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Manisa'da kaybolan tay, sokak sokak annesini aradı

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'ndan kent merkezine inen yılkı atı sürüsünden bir tay, annesini kaybetti. Tay, yaklaşık 3 saat süren arama sonucunda annesine kavuştu. Kavuşma anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

27.06.2024 15:46
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Annesinden ayrı kalan tayın duygulandıran kavuşması

Kayıp tay sokak sokak annesini aradı

MANİSA - Manisa'da Spil Dağı Milli Parkından kent merkezine inen yılkı atı sürüsünden bir tay kentin karmaşık sokaklarında annesini kaybetti. Yaklaşık 3 saat annesini sokak sokak arayan tayın annesine kavuşma anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkının sembolü olan yılkı atları dönem dönem yem bulmak amacıyla kent merkezine iniyor. Geçtiğimiz günlerde Spil Dağı Milli Parkına inen yılkı atı ailesinden bir yavru Yunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nin karmaşık sokaklarında annesini kaybetti. Sokak sokak gezerek annesini arayan tay 3 saatlik çabanın sonunda annesine Şehzadeler ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi'nde kavuştu. Anne ve tayın duygulandıran kavuşma anları ise mahalleliler tarafından cep telefonu tarafından kaydedildi.

Mahallede yaklaşık 20 yıldır esnaflık yapan Şerif Güç, kavuşma karşısında duygusal anlar yaşadıklarını söyledi. Yaşananları anlatan esnaf Şerif Güç, "Sabah ben evden geldim baktım bahçede otluyorlar. 5 at vardı. Daha sonra baktım bir küçük tay kayboldu. Bağıra bağıra sokaklarda geziyor. Biz de üzüldük kayboldu diye. Daha sonra annesi de bağıra bağıra geldiler. Burada kavuştular. Biz çok duygulandık. Görünce çok üzülmüştük. Kavuşunca herkes sevindi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Manisa'da kaybolan tay, sokak sokak annesini aradı - Son Dakika

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