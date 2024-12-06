Manisa'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Başladı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Laleli ve Mesir Mahalleleri'nin kentsel dönüşümü ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Zeyrek, "Kangren olmuş soruna çözüm buluyoruz. Şehir plancılarımız Laleli ve Mesir Mahalleleri'ni çalışıyorlar. Artık Bakanlığa sunabilir duruma geldik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan olarak ilan edilen Laleli ve Mesir Mahalleleri, kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Sorunun çözümü noktasında birlikte hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, süreçle ilgili açıklama yaptı.

"Artık Bakanlığa sunabilir duruma geldik"

Laleli ve Mesir Mahalleleri'nin Manisa'nın kanayan yarası olduğunu dile getiren Başkan Zeyrek, "Laleli ve Mesir Mahallesi zamanında riskli alan ilan edildi. Yunusemre Belediyemizde riskli alanın yapımı konusunda yetki bulunmaktadır. Yunusemre Belediyemiz ile birlikte ortaklaşa olarak bu kangren olmuş soruna çözüm buluyoruz. Bununla birlikte geçtiğimiz bir, bir buçuk aydır şehir plancılarımız Laleli ve Mesir Mahalleleri'ni çalışıyorlar. Artık Bakanlığa sunabilir duruma geldik" dedi.

"Semih Balaban ve Ferdi Zeyrek'e güvenin"

Laleli ve Mesir Mahalleleri'nde yaşayan yurttaşlara seslenen Başkan Zeyrek, "Artık daha yaşanılabilir bir alan oluşturmak, depreme, doğal afetlere daha dirençli bir kent haline gelebilmesi için yeni alanlar oluşturma konusunda tüm çalışmaları yapıyoruz. Laleli ve Mesir Mahallesi'ndeki sakinlerimize şunu söylüyorum. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e güvenin. Bizler sizi bu sorunlardan kurtaracak olan kişiler olarak bir yola çıktık. Bu yolda da sizinle her zaman için birlikte olacağız. Gelişmelerden her an sizleri de bilgilendireceğiz" diye konuştu.

"Biz birlikte bu sorunu çözeceğiz"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile birlikte kentsel dönüşümü en iyi şekilde gerçekleştireceklerini vurguladı. Başkan Balaban, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in öncülüğünde, rehberliğinde ve liyakatinde biz bu işi çözmeye hazırız. Ferdi Başkanıma ve bize güvenin. Biz birlikte bu sorunu çözeceğiz. Hiç kimseyi mağdur etmeden halkın çıkarları doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Başkanım müjdeyi de verdi. Planları yaptırıyor. Kendisine Yunusemre ilçesi adına teşekkür ediyorum" dedi.