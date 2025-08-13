Manisa\'da Kimyasaldan 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

MANİSA'da havlupan üretimi yapılan bir fabrikada üretim sırasında kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Fabrikaya gelen AFAD ekiplerinin yaptığı gaz ölçümü sonrasında güvenlik gerekçesiyle ilgili bölüm boşaltıldı.

Olay, saat 15.20 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir havlupan fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, üretim hattında kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi baygınlık geçirdi. Durumu fark eden diğer çalışanlar, arkadaşlarını dışarı çıkardı. Kendileri de fabrikanın bahçesine çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri fabrika bahçesinde yapılan 3 işçi, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

GAZ ÖLÇÜMÜ SONRÜSONDÜ İLGİLİ BÖLÜM BOŞALTILDI

Bu arada AFAD ekipleri de fabrikaya gelerek gaz ölçümü gerçekleştirdi. Ölçüm sonrası fabrikanın ilgili bölümleri güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.