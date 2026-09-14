Manisa\'da kötü koku ihbarıyla girilen dairede 65 yaşındaki Ayşe Memiş ölü bulundu

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 5 katlı apartmanın son katındaki daireden yayılan kötü koku ihbarı üzerine itfaiye merdiveniyle eve giren ekipler, Ayşe Memiş'i (65), mutfakta ölü buldu.

Olay, Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi 3514 Sokak'taki 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Ayşe Memiş'in yaşadığı daireden kötü koku gelince komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daire kapısının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdiven ile balkondan eve girdi. Ekipler, Ayşe Memiş'i mutfakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Memiş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen adli tıp doktorunun yaptığı incelemede, cesedin vücut bütünlüğünün bozulduğu ve ölümün yaklaşık 20 gün önce gerçekleştiğinin değerlendirildiği belirtildi. Doktorun ölümü 'şüpheli' olarak kayıtlara geçirmesinin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı.

Ayşe Memiş'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak amacıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.