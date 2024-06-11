Manisa'da Kuru Ot Yangınında Otomobil Küle Döndü

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Soma'da kuru otların alev almasıyla başlayan ve bir otomobili tamamen küle çeviren yangına kısa sürede müdahale etti. Ekipler, alevleri evlere sıçramadan kontrol altına alarak olası bir faciayı engelledi.

Olay, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Maallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saat 17.30 sularında, mahalledeki bir sokakta henüz belirlenemeyen bir sebeple kuru otların alev almasıyla yangın başladı. Kontrolden çıkan alevler, kısa sürede bölgede bulunan bir otomobili sardı. Hızla büyüyen yangını fark eden mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, olası bir facianın da önüne geçilmiş oldu.

Yangında Erhan Sığırtmacı isimli vatandaşa ait araç küle dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.