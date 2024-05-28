Manisa\'nın Demirci ilçesinde LÖSEV yararına kermes düzenlendi

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Manisa'nın Demirci ilçesinde LÖSEV yararına kermes organize edildi.

Demirci Atatürk İlkokulu bahçesindeki kermese öğrenci ve velilerinin yanı sıra mahalle sakinleri de destek verdi.

Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Erkan Kara da kermesi ziyaret etti.

Kermesten toplanan 63 bin lira Okul Müdürü Ali Karagöz ve Okul Aile Birliği Başkanı Zehra Akbüber Ulu tarafından LÖSEV hesabına yatırıldı.