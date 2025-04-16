Manisa'da MASKİ Matikler Ulaşım Kartlarına Bakiye Yükleme İmkanı Sunacak - Son Dakika
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Manisa'da MASKİ Matikler Ulaşım Kartlarına Bakiye Yükleme İmkanı Sunacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 1 Mayıs'tan itibaren MASKİ Matikler'in ulaşım kartlarına bakiye yükleme özelliği sunacağını açıkladı. Bu yeni uygulama ile vatandaşların hayatı kolaylaşacak ve şoför kartları sona erecek.

16.04.2025 20:29
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı tanıttı. Projeyi uygulamalı anlatan Zeyrek, "1 Mayıs tarihi itibarıyla sona erecek olan şoför kart uygulaması nedeniyle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. MASKİ Matikler artık kartlı su sayaçlarının yanı sıra ulaşım kartlarına da bakiye yükleme imkanı sunacak. Cihazlarda hem kredi kartı hem de bankamatik kartınızla işlem yapabileceksiniz. Çok basit bir kullanımı var. Manisa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Toplu taşımada, 1 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla sona erecek  şoför kart uygulaması sonrasında, vatandaşlara kolaylık sağlaması amacıyla MASKİ Matiklere ulaşım kartlarına bakiye yükleme özelliği geliyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen uygulama, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tarafından tanıtıldı. MASKİ İkiz Kuleler Hizmet Binasındaki cihazdan banka kartı ile ilk yüklemeyi yapan Başkan Zeyrek, 1 Mayıs'ta tüm MASKİ Matiklerde devreye girecek yeni uygulama ile ilgili detayları anlattı. Tanıtımda, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Müdür Yardımcıları Bircan Kaynak, Doç. Dr. Özgür Avşar ile Bülent Çamur, MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş, MASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, Abone İşleri Dairesi Başkanı Gülay Kuşçu, şube müdürleri ve çalışanlar da yer aldı.

"Ne kadar yüklemek istediğinizi işaretlemeniz yeterli"

İlk yüklemeyi yapan Başkan Zeyrek, ulaşım kartlarına bakiye yüklemenin artık çok kolay olduğunu belirterek, "Şu an 17 ilçemizde 51 adet MASKİ Matik bulunuyor. 30 tane ilave ile kısa süre içinde 81 noktada hizmet verecek MASKİ Matikler artık ulaşıma da destek olacak. Şunu hatırlatmak isterim ki 1 Mayıs'tan itibaren şoför kartlarına son verilecek ve Manisalı tüm hemşehrilerimi, Manisa Kart'ı alma noktasında da teşvik edecek olan bir uygulama. Hayatı kolaylaştıracak olan MASKİ Matiklerimizin yazılımları, MASKİ Genel Müdürlüğü'müzün Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığındaki arkadaşlarımızın çalışmalarıyla yapıldı. Kendilerine çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Artık, ulaşım kartınızı cihaza okuttuğunuzda bankamatik ve kredi kartınızla, ne kadar yüklemek istediğinizi işaretlemeniz yeterli. Çok basit bir kullanımı var. 1 Mayıs'tan itibaren tüm MASKİ Matiklerden bu işlemi yapabileceksiniz. Manisa'mıza hayırlı olsun" dedi.

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Kaynak: ANKA

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