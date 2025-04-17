Manisa'da Memur ve Sözleşmeli Personel İçin Yeni Banka Promosyon Protokolü İmzalandı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, memur ve sözleşmeli personeli kapsayan banka promosyon protokolünü imzaladı. İmzalanan ek protokol ile 21 ay süre uzatımı gerçekleştirildiğini belirten Zeyrek, "Kişi başı 50 bin liraya ulaşan bu promosyon miktarı, çalışanlarımızın bütçesine doğrudan katkı sağlayacak. Bu promosyon bedelini iyi günlerde, aileleriyle sevdikleriyle harcasınlar. Onların yüzü gülsün ki biz de çok sevdiğimiz Manisa'ya güzel hizmetleri hep birlikte yapalım" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Jeopark Belediyeler Birliği bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli personeli kapsayan banka promosyon protokolü, çalışanlar lehine iyileştirmelerle güncellendi. Protokolü imzalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Başkan Danışmanı Ferhat Fırat, Tüm Yerel Sen Manisa Şube Temsilcileri Mehmet Yıldırım ve İsmail Cem Güven de eşlik etti.

"Toplam bin 116 personelimiz yeni protokolden faydalanacak"

Geçen yıl imzalanan ve 14 Nisan 2027'e kadar geçerli olan mevcut protokol kapsamında Halk Bankası'nın, kişi başı 33 bin 150 lira tutarında promosyon ödemesi yaptığını kaydeden Başkan Zeyrek, "Bugün imzaladığımız ek protokol ile sözleşme kapsamını biraz daha genişleterek 21 ay süre uzatımıyla 14 Ocak 2029 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yeni bir düzenleme yaptık. Bu tarihten itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ, BESOT, Jeopark Belediyeler Birliği, şirketlerimiz dahil tüm çalışanlarımızın promosyon tarihlerini de aynı döneme denk getirmiş olduk. Bu protokolle yeni dönemde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 769, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 345, Jeopark Belediyeler Birliği'nin 2 çalışanı olmak üzere toplam bin 116 personelimiz, yeni protokolden faydalanacak" dedi.

"Çalışanlarımız kişi başı toplam 50 bin liralık promosyon ödemesi almış olacak"

Zeyrek, "Yapılan anlaşmaya göre 21 ay için kişi başı toplam 47 bin lira promosyon ödenecek. Ek olarak, Mayıs 2025, Mayıs 2026 ve Mayıs 2027 dönemlerinde olmak üzere üç yıl boyunca kartlarına, kişi başı biner lira paraf/para yüklenecek. Böylelikle çalışanlarımız kişi başı toplam 50 bin liralık promosyon ödemesi almış olacak. Geçtiğimiz dönem yapılan protokolde 3 yıl boyunca 33 bin 150 lira olan ödemeyi, 21 ay için 50 bin liraya çıkardık. Çalışanlarımızın alın teri ve emeği bizim için kıymetlidir. Ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak promosyon anlaşmamızı onların lehine olacak şekilde yeniliyoruz. Bu promosyon miktarı, çalışanlarımızın bütçesine doğrudan katkı sağlayacak. Bu anlaşma, emeğe verdiğimiz değerin ve sosyal belediyecilik anlayışımızın bir göstergesidir" diye konuştu.

"Manisa'ya güzel hizmetleri hep birlikte yapalım"

Geçen ocak ayında da Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESOT A.Ş. bünyesinde görev yapan personelin maaş ödemeleri için tüm bankaların davet edildiğini ve 6 bankanın katıldığı bir ihale gerçekleştirildiğini hatırlatan Zeyrek, "Yapı Kredi Bankası verdiği teklifle birinci olmuştu. Çalışanlarımıza 51 bin lira promosyon desteği sağlanmıştı. Bu promosyon protokolünde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu şekilde promosyon desteklerini tüm şeffaflığıyla vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'de çalışan tüm aile bireylerimin de bütçesine bu şekilde katkıda bulunduğumuz için çok mutluyum. Bu promosyon bedelini iyi günlerde, aileleriyle, sevdikleriyle harcasınlar. Onların yüzü gülsün ki biz de çok sevdiğimiz Manisa'ya güzel hizmetleri hep birlikte yapalım" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Burak Deste de "Protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Böylesine bir ekonomik destek bu ortamda son derece kritik. Önemli olan daha kısa süre için çok daha fazla bir promosyon ödemesinin sağlanması. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ise "Arkadaşlarımıza sağlanan böyle bir imkan için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız çok mutlu olacaklar" diye konuştu.