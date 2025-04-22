Manisa'da Mesir Macunu Festivali İçin Toplu Taşıma Seferleri Artırıldı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 485'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında yapılacak etkinliklere vatandaşların kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarının sefer sayılarını artırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 22 ile 27 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde, vatandaşların etkinliklere rahat ulaşımı için toplu taşıma hizmetlerinde sefer sayılarında artışa gitti. Konserlerin ve etkinliklerin bitişine göre ek seferler de düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı yetkileri, vatandaşların festivale katılımlarını artırmak amacıyla her türlü çalışmayı yaptıklarını bildirdi.