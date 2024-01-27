 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen zincirleme kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Manisa\'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
27.01.2024 - 23:52,
Abone Ol

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen zincirleme kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Akhisar- Balıkesir kara yolunda Gökçeahmet Mahallesi kavşağı yakınlarında, Yılmaz Uçar yönetimdeki 45 ALF 105 plakalı otomobil, G.K'nin kullandığı 16 ARH 102 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Otobüsle çarpıştıktan sonra savrulan otomobile, arkadan gelen iki otomobil çarptı.

Kazada 45 ALF 105 plakalı otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki Yılmaz Uçar olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi Sevcen Uçar (56) da hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yolda bekleyen araçlara, arkadan gelen araçların çarpması sonucu bir kaza daha meydana geldi.

Kazalarda, diğer araçlarda bulunan F.Y. ve K.M.Ç. ile 10 yaşındaki A.Y. 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili incelemeler devam ederken yol tek taraflı olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Balıkesir, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


23:34
AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu
23:33
La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:54
AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
22:30
Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36
Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11
Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49
Yemen'deki Husiler'den ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız Yemen'deki Husiler'den ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız

Son Dakika
23:34 AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu
23:33 La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:54 AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
22:30 Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36 Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11 Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49 Yemen'deki Husiler'den ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2024 00:24:51. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement