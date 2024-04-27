Manisa'da mısır tarlasında 550 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da mısır tarlasında 550 kök kenevir ele geçirildi

Manisa\'da mısır tarlasında 550 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Çayköy Mahallesi Bağırgan mevkisinde bulunan bir mısır tarlasında kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine yapılan operasyonda 550 kök kenevir ve 292 kenevir yetiştirme tüpü ele geçirildi. Kenevirleri eken kişi veya kişilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

27.04.2024 13:43
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, mısır tarlasına ekilmiş 550 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayköy Mahallesi Bağırgan mevkisindeki mısır tarlasında kenevir dikili olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma, drone ile yaptığı denetimde tarlada kenevir dikili olduğunu tespit etti.

Tarlada 550 kök kenevir ve 292 kenevir yetiştirme tüpü ele geçirildi.

Kenevirlere el konuldu, kenevir eken kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da mısır tarlasında 550 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da mısır tarlasında 550 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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