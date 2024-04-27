Manisa\'da mısır tarlasında 550 kök kenevir ele geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde, mısır tarlasına ekilmiş 550 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayköy Mahallesi Bağırgan mevkisindeki mısır tarlasında kenevir dikili olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma, drone ile yaptığı denetimde tarlada kenevir dikili olduğunu tespit etti.

Tarlada 550 kök kenevir ve 292 kenevir yetiştirme tüpü ele geçirildi.

Kenevirlere el konuldu, kenevir eken kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.