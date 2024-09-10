Manisa'da Motokros Parkuru İnşa Ediliyor

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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, Osmancalı Mahallesi'nde kurmayı planladığı motorkros parkurunun çalışmalarına başladı.

Yunusemre Belediyesi, motokros parkurunu hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Osmancalı Mahallesi'nde belediyeye ait 356 bin metrekarelik arazinin 40 bin metrekarelik kısmında yapımına başlanan Manisa Motokros Parkuru tamamlandığında Türkiye'nin en iyi parkurlarından biri olacak. Çeşitli motorkos aktivitelerinin düzenlenebileceği bin 500 metre uzunluğundaki parkurda her branştan yarışların düzenlenebileceği profesyonel bir parkur inşa ediliyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre'yi sporun ve sanatın şehri yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Osmancalı Mahallemizde belediyemizin arazisinin 40 bin metrekarelik alanında Türkiye'nin en iyi motokros parkurlarından birini yapmak için çalışmalara başladık. Manisa Motokros Parkurumuz bin 500 metre uzunluğunda olacak. Atlama rampaları, viraj duvarları, start düzlüğü, padok alanı, seyirci alanı ve sporcuların dinlenme alanlarının düşünüldüğü projemizde ayrıca su ve elektrik altyapısı da bulunacak. Türkiye standartlarında ve ülkenin en iyi parkurlarından biri şehrimizde hizmet verecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."