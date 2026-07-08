Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Engin Gençer (59) idaresindeki 35 CMH 957 plakalı motosiklet, Yeniharmandalı Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen R.A. (37) yönetimindeki, plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Ağır yaralanan Gençer, kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?