Manisa'da motosiklet sürücülerine denetim: 312 sürücüye 681 bin 861 lira ceza - Son Dakika
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Manisa'da motosiklet sürücülerine denetim: 312 sürücüye 681 bin 861 lira ceza

Manisa\'da motosiklet sürücülerine denetim: 312 sürücüye 681 bin 861 lira ceza

Manisa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, kentin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 1100 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Sürücü belgesiz motosiklet kullanmak, kask takmamak ve muayenesiz motosiklet kullanmak gibi kusurlardan toplam 312 sürücüye 681 bin 861 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 31 motosiklet de trafikten men edildi.

19.02.2024 10:07
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Manisa'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimde 312 sürücüye 681 bin 861 lira idari para cezası verildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce 1100 motosiklet ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, sürücü belgesiz motosiklet kullanmak, kask takmamak ve muayenesiz motosiklet kullanmak gibi kusurlardan toplam 312 sürücüye 681 bin 861 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 31 motosiklet de trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manisa'da motosiklet sürücülerine denetim: 312 sürücüye 681 bin 861 lira ceza - Son Dakika
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