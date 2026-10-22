Manisa'da operasyonda 225 bin 960 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da operasyonda 225 bin 960 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Manisa\'da operasyonda 225 bin 960 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Manisa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu naklinde kullanılan aracı durdurmasıyla 225 bin 960 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, TCK 188 kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MANİSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 225 bin 960 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği belirlendi.

Adli makamlardan alınan kararlar doğrultusunda, şüphelilerin uyuşturucu naklinde kullandığı araç polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, 225 bin 960 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda B.T. (23) ve A.T. (24) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, TCK 188 kapsamında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüGüvenlik3. SayfaManisaGüncelTckSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da operasyonda 225 bin 960 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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