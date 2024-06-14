Manisa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Kalemli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.
Yangına, 1 helikopter, 18 arazöz, 10 su tankeri, 3 dozer, 6 itfaiye aracıyla müdahale sürüyor.
Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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