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Manisa'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Manisa'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi hayatını kaybederken, hafif ticari araç sürücüsü ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa\'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı
06.01.2024 - 20:53,
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Güngör Gaga'nın (50) kullandığı 45 AJV 041 plakalı otomobil Mimar Sinan Bulvarı Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Ters istikamete geçen otomobil, karşı yönden gelen Naim Bozkurt (43) idaresindeki 06 APU 78 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Gaga ile araçta bulunan eşi Hatice Gaga'nın (43) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Hastaneye kaldırılan hafif ticari araç sürücüsü Bozkurt'un hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Manisa'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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