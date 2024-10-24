Manisa'da Otomobil Refüje Çarptı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde beton refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferhat O'nun idaresindeki 45 AGZ 792 plakalı otomobil Yarhasanlar Mahallesi Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağında kontrolden çıkarak beton refüje çarptı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Ferhat O. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ferhat O'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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