Manisa'da Parmak İzi ile Kimlik Doğrulama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa'da Parmak İzi ile Kimlik Doğrulama

12.02.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denetimli serbestlikte parmak izi doğrulama sistemi, Yunusemre ve Şehzadeler'de başlayacak.

Manisa'da denetimli serbestlik hizmetlerinde parmak iziyle kimlik doğrulama uygulamasına geçilecek.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Uygulama kapsamında yükümlülerin kimlik doğrulama işlemlerinde parmak izi tanıma sistemi kullanılacak. Sistem ilk aşamada Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde hayata geçirilecek.

Denetimli serbestlik yükümlüleri, kimlik doğrulama işlemlerini İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki polis merkezi amirliklerinde kurulan ünitelerde parmak iziyle gerçekleştirecek.

Protokol Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Manisa Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan tarafından imzalandı.

Uygulamanın ilerleyen süreçte il genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şehzadeler, Yunusemre, Teknoloji, Güvenlik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Parmak İzi ile Kimlik Doğrulama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

14:41
Felipe Melo’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:06:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Manisa'da Parmak İzi ile Kimlik Doğrulama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.