Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü PKK/YPG-PYD'ye yönelik soruşturma kapsamında çalışma yürüttü. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ş.M.A. ve H.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da PKK/YPG-PYD Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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