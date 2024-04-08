Sarıgöl\'de Polis Teşkilatı\'nın Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Samsunspor, TFF'yi acil seçimli genel kurula davet etti

Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapmaya 'acil' olarak davet etti. Kulüp, Türk futbolunun içinde bulunduğu kaos ortamından çıkılması adına seçimli genel kurulun bir an önce ve çoklu adayla yapılması gerektiğini ifade etti.