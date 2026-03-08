Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası, Kırkağaç'ta Kuruldu

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının ruhuna uygun birlik, beraberlik ve dayanışma sofralarını Kırkağaç ilçesinde kurdu. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç'ta düzenlenen iftar programında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluştu. Kırkağaç Pazaryeri'nde gerçekleştirilen programa Dutlulu'nun yanı sıra Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Karaköylü, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesinde masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Dutlulu, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini vurguladı. Dutlulu, "Ramazan ayı, paylaşmanın ve gönülleri bir araya getirmenin en güzel vesilelerinden biridir. Manisa'nın 17 ilçesinde kurduğumuz iftar sofralarıyla hemşerilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam da Kırkağaçlı vatandaşlarımızla bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini ve kardeşlik ruhunu paylaştık. Diliyorum ki bu mübarek ay, hepimize sağlık, huzur ve bereket getirsin" dedi.

İftar programına katılan vatandaşlardan Sebahattin Senger, "Sosyal demokrat belediyelerin çoğu bu tür etkinlikler düzenliyor. Belediye başkanlarımız sosyal etkinliklere önem veriyor. Bizler hem Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden hem de Kırkağaç Belediyesi'nden, belediye başkanlarımızdan memnunuz" dedi.

Diğer bir vatandaş Sebahat Avcı ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun düzenlemiş olduğu iftar programı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle günlerde hep birlikte olmak bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.