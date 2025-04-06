Manisa'da Riskli Bina İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi, yapısal sorunları nedeniyle yıkılmasına karar verilen riskli binaya ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçerek, gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi ekipleri tarafından riskli binanın ön ve arka cephelerinde bulunan kaldırımlar bariyerlerle çevrilerek, yaya trafiğine kapatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım da ekiplerle birlikte binanın bulunduğu alanı inceledi.

İki belediyenin, mahalle sakinlerinin güvenliğini ön planda tutarak, binaya ilişkin gerekli adımları atacağı vurgulandı.

"Büyükşehir ve Şehzadeler gerekeni yapacaktır"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar, konuya ilişkin açıklamasında, "Sosyal medyada yer alan bir video ile bize ulaşan bu konuyla ilgili, Büyükşehir Belediye Başkanımız mimar Ferdi Zeyrek'in talimatları doğrultusunda yerinde keşif yaptık. Şehzadeler Belediyemiz ile konuyu değerlendirdik. Yasal süreç çerçevesinde işlemlerin takipçisiyiz. Mahalle sakinlerine herhangi bir zarar verilmeden, tehlike yaratan ve yıkım kararı olan bu binanın ortadan kaldırılması ile ilgili ortak çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. Zabıta Daire Başkanlığımız, alanda gerekli güvenlik önlemlerini aldı, takip etmeye de devam edecek. Gerekeni Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi el birliği ile yapacaktır" diye konuştu.

"Mart 2020'de riskli yapı olduğu tespit edilmiş"

Binanın yapı ruhsatının 1992'de alındığını belirten Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım da, "6 Şubat 2020'den sonra kat malikleri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat edip binalarında bulunan hasarların kontrolünü talep etmiş. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şubesinden alınan raporla Mart 2020'de binanın riskli olduğu tespit edilmiş. Çeşnigir Camisi cepheli olmasından dolayı Şehzadeler Belediyesi tarafından Koruma Kurulu'na binanın yıkımı ile ilgili resmi yazı yazılmış. Ağustos 2020'de söz konusu kuruldan yıkım izni gelmiş" dedi.

"Konunun takipçisiyiz"

Kentsel dönüşüm ve riskli yapıları ilgilendiren kanunda, yıkımın, malikler tarafından yapılması, buna imkan sağlanamıyorsa ilgili belediye tarafından yapılıp maliklere yansıtılmasının söz konusu olduğunu belirten Yıldırım, daha önce binanın yıkımı ile ilgili 3 kez ihaleye çıkıldığını ancak yıkımın ihaleye giren olmaması sebepleriyle gerçekleşmediğini söyledi.

Yıldırım, "Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi olarak konunun takipçisi olacağız. Gerekli önlemler daha da arttırılarak yıkımla ilgili kısa zamanda gerekli kanuna uygun olarak maliklerle görüşülüp yıkım yerine getirilecek. Konunun takipçisiyiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Cemil Yüzer de "Bina ile ilgili gerekli emniyet tedbirleri ekiplerimiz tarafından alındı. Binanın arka tarafında ve Murat Caddesi'nde bulunan ön kısmını bariyerlerle çevirerek kaldırım yaya trafiğine kapatıldı" ifadelerini kullandı.