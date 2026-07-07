Manisa Büyükşehir Belediyesi, Görüntü Kirliliği ve Risk Oluşturan Hurda Araçları Kaldırıyor

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini korumak, trafik güvenliğini artırmak ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha düzenli hale getirmek amacıyla sahipsiz hurda araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yürütülen denetimlerde, uzun süredir cadde, sokak ve kamuya açık alanlarda atıl durumda bulunan, görüntü kirliliğine neden olan ve trafik akışını olumsuz etkileyen hurda araçlar tek tek tespit ediliyor.

Mevzuat kapsamında tespit edilen araçların sahiplerine ilk etapta 60 günlük tebliğ süresi tanınıyor. Bu süre içerisinde araçların bulundukları yerden kaldırılması ya da gerekli işlemlerin yapılması isteniyor. Tebliğ süresinin dolmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmayan araçlar ise ekipler tarafından kaldırılarak yediemin otoparklarına çekiliyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yürütülen çalışmalarla yalnızca görüntü kirliliğinin önüne geçilmediğini, aynı zamanda trafik güvenliğinin güçlendirildiğini ve kamuya açık alanların daha etkin kullanılmasının sağlandığını belirtti. Özellikle uzun süre kullanılmayan hurda araçların zamanla çevre ve halk sağlığı açısından da risk oluşturduğuna dikkat çekilirken, bu nedenle denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceği ifade edildi.