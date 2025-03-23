Manisa'da Seçim Coşkusu: Başkan Zeyrek ve İl Başkanı Özalper Oy Kullandı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP İl Başkanı İlksen Özalper Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu'nda oy kullandı. Zeyrek, "Görüyorum ki ülkenin her yerinde demokrasi şöleni yaşanıyor. Artık adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı yeter diyenler bugün sandık başlarında toplanıyor. Sadece CHP'lilerin değil tüm vatandaşlarımızın sandığa sahip çıktığı, artık yeter bu kadar olmaz denildiği bu seçim günde her yer resmen bir neşe içerisinde, mutluluk içerisinde. Çünkü vatandaşların umuda ihtiyacı var" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oyunu kullandıktan sonar yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Görüyorum ki ülkenin her yerinde demokrasi şöleni yaşanıyor. Artık adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı yeter diyenler bugün sandık başlarında toplanıyor. Sadece CHP'lilerin değil tüm vatandaşlarımızın sandığa sahip çıktığı, artık yeter bu kadar olmaz denildiği bu seçim günde her yer resmen bir neşe içerisinde, mutluluk içerisinde. Çünkü vatandaşların umuda ihtiyacı var... Hiçbir suç unsurunun olmadığı, gizli tanıkların bile tanıklığının kabul olmayacağı şekilde ifadelerle gizli tanık kabul edildiği ve şu anki Cumhurbaşkanımız, Ekrem Başkanımızın yarışma hakkını elinden alması onun gerçekten ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor. Biz umudun var olduğu, hukukun, adaletin var olduğu bu güzel ülkemde yarınlarımız için, evlatlarımız için bugün sandık başındayız. Yaşasın direnenler, yaşasın umudu diriltenler ve yaşasın tam bağımsız Türkiye diyorum. Oyumu kullanıyorum ki hayırlı uğurlu olsun."

"Abdestinden şüphesi olmayanın kıldığı namazdan şüphesi olmaz"

Zeyrek, bir gazetecinin "Size yönelik bir soruşturma var mı" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Şöyle söyleyeyim abdestinden şüphesi olmayanın kıldığı namazdan şüphesi olmaz. Bizim anlımız açık bir yıl içinde 3 defa Sayıştay'dan denetçiler geldi. Gelen Sayıştay Denetçilerine, 'Gitmeyin, hep burada kalın ki tüm şeffaflığımızı herkes görsün' dedim. Yine söylüyorum uydurma iddianamelerle bugün Ekrem Başkan ve arkadaşlarına hukuksuzca tutuklama kararı verilmiştir. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Ekrem Başkan'a cumhurbaşkanı adayı olarak yarışma hakkının verilmesini istiyoruz. Tekrardan söylüyorum eğer ki yolsuzluk görmek istiyorsanız, eğer ki haksız kazanç görmek istiyorsanız Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin devraldığı MHP'yle ilgili hazırladığı ve savcılığa verdiği dosyalara gidip bakın, yolsuzluğun orada olduğunu göreceksiniz."

Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise, birçok ilçede üye sayısının çok üzerinde "Dayanışma Sandıkları" vatandaşların oy kullanıldığını belirtti. Özalper, şunları söyledi:

"Bugün dayanışma günü. Hep hep birlikte omuz omuza mücadele günü. Haksızlığa uğrayan emekli için emekçi için çiftçi için işçi için hapislere atılan belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler için dayanışma günü. Sizlere öncelikle çok güzel bir haber vermek istiyorum bütün ilçelerimizde üye sayıların 3-4 katı kadar gönüllü sandıklara oy kullanma oldu. Yaklaşık yarım saat önce aldığımız bilgiye göre; Kula'sından Akhisar'ına, Salihli'den Kırkağaç'ına kadar 80 yaşındaki, 80 yaşındaki üstündeki amcalarımız, teyzelerimizle oy kullanmak için akın akın gönüllü sandıklarına geldiler. Herkese çok teşekkür ediyoruz mücadeleyi büyüteceğiz. Hep birlikte çok daha güzel günler göreceğiz, bugün enseyi karartmak yok. Bugün o mücadelenin ilk günü. Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar, yol arkadaşlarımız serbest bırakılan kadar hep birlikte mücadeleye destek vereceğiz. Her gün daha da çok büyüteceğiz. Hepinizin ellerine emeklerine sağlık. Oy kullanmayan herkesi de sandıklara bekliyoruz."