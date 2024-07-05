Manisa'da şiddetli yağış sonrası su baskınlarına müdahale

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(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, merkez ve ilçelerde öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış sonrasında yaşanan su baskınlarına, tıkanan mazgallar nedeniyle oluşan su birikintilerine hızla müdahale etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçeleri için verilen sağanak yağış uyarısıyla birlikte teyakkuza geçti. Öğle saatlerinde başlayan ani ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yoğun mesai harcayan ekipler, şiddetli sağanak sonrasında bazı hanelerde yaşanan su baskınlarına ve tıkanan yağmur suyu ızgaralarına kısa sürede müdahale etti.