Manisa'da Spil Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Manisa'da, Spil Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Spil Dağı eteklerindeki ormanlık alanda, saat 12.25'te yangın çıktı.

Ormanlık alanda dumanların yükselmesi üzerine bölgeye İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal, 1 dozer ve 2 yer ekibi ile çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarla kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.