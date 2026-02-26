Manisa\'da Spil Dağı\'na Kar Yağdı

MANİSA'da sabah saatlerinde başlayıp, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı, beyaz örtüyle kaplandı.
Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Yer yer kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Spil'de, güzel manzaralar oluştu. Spil'in simgesi haline gelen yılkı atları da karla kaplı bölgede görüntülendi. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle buzlanmaya karşı Spil yolunda hazır bekletildi.
