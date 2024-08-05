Manisa\'da Su ve Kanalizasyon İdaresi, Uncubozköy deposunun vanalarını yeniledi

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(MANİSA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in talimatıyla Uncubozköy deposunun bağlantı noktasındaki 32 yıllık vanaları yenileriyle değiştirdi. Uncubozköy deposunun bağlantı noktasındaki ana hat üzerinde bakım onarım ve iyileştirme çalışması da yapıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede sorunsuz altyapı için çalışmalarına devam ediyor. Su kesintilerine karşı kalıcı önlemler almayı ve yurttaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmayı hedefleyen MASKİ, Başkan Zeyrek'in talimatı ile Yunusemre ilçesinde 15 mahalleyi besleyen Uncubozköy deposunun bağlantı noktasındaki ana hat üzerinde bakım onarım ve iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda, 32 yıllık vanaların yenileriyle değiştirildi.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmayı MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da takip etti.