Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 14 sikke, 106 tarihi eser nitelikli metal obje, 15 sembolik figür ve 3 dedektör ele geçirildi. Şüpheliler, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

16.02.2024 20:17
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akhisar'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 3 şüpheliye ait adreslerde arama yaptı.

Aramada 14 sikke, 106 tarihi eser nitelikli metal obje, 15 sembolik figürün yanı sıra tarihi eserleri çıkarmak için kullanıldığı değerlendirilen 3 dedektör de ele geçirildi.

Eserlerle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındıi

Kaynak: AA

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