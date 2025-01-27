Manisa'da 'Tek Dam' Projesi ile Kırsal Hayvancılığa Destek

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki hayvan yetiştiricilerini 'Tek Dam' projesi ile bir araya getiriyor. Büyükşehir Belediyesi, proje ile süt hayvanı yetiştiriciliğinde verimliliği artırmayı, üreticilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve bölgesel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki hayvan verimliliğini arttırmak, sürülerin iyileştirilmesini sağlamak ve sürdürülebilir bir üretim için yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. 'Tek Dam' projesi ile süt hayvanı yetiştiricilerinin bir araya gelmesi, kontrollü üretim yapılması ve hayvan üretim süreçlerinde karşılaşılan zorluklara çözüm getirilmesi amaçlanıyor.

Projenin detayları masaya yatırıldı

Kooperatifleşme ve eğitim desteğiyle üreticilerin gelirlerinin artırılması ve ekonomiye katkı sağlanması için yetiştiricilerle bir araya gelindi. Projenin bir diğer önemli amacı evlerin altında hayvan yetiştiriciliği yapılmaması, hijyen koşullarının sağlanması ve ari işletme süt kalitesinde tüketiciye süt ve süt ürünleri sağlanması. Gölmarmara ilçesi Hacıveliler, Salihli ilçesi Adala ve Taytan, Sarıgöl ilçesinde ise Alemşahlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantılarda, üreticilerin yaşadığı sorunlar, artan yem fiyatları ve düşük süt fiyatlarından kaynaklanan maddi kayıplar gibi zorluklar ile önerilen 'Tek Dam' projesinin detayları masaya yatırılarak çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantılara, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Prof. Dr. Yusuf Kurucu ve Salih Fulcun, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu Ziya Duraslı, Adala Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hulki Yaman, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Bu projeyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, hem yerel ekonomiye katkı sağlamayı hem de üreticilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor. 'Tek Dam' projesi, üreticilerin kooperatifleşmesini teşvik ediyor. Kooperatifler gıda sağlığının güvencesi ve üreticinin garantisi olarak gören Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, kooperatifleşmek isteyen yetiştiricilere rehberlik edecek ve eğitimler sunarak daha iyi pazarlama ve katma değer yaratma fırsatları sunacak. Bu sayede üreticilerin gelirleri artırılacak ve kırsal ekonomiye önemli katkı sağlanacak. Ayrıca, kooperatifleşme ile birlikte üreticilerin sorunlarına ortak çözümler üretmek ve bölgesel hayvancılığı daha güçlü bir temele oturtmak da amaçlanıyor.