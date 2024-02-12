Manisa\'da tıbbi sekreterlik yapan badminton sporcusu olimpiyat kotası için çalışıyor

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MANİSA Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterlik yapan para badminton sporcusu Aygül Aydoğmuş Uzel (38), akşam ise antrenman yaparak olimpiyat kotası almayı hedefliyor. Aynı zamanda antrenörlük yapan Uzel, milli sporcular yetiştirerek hem kendi başarısı hem de öğrencilerinin başarısı için ter döküyor.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Aygül Aydoğmuş Uzel ortaokulda başladığı badminton sporunu, lise ve üniversitede de sürdürdü. 2007 yılında antrenörlüğe başlayan Uzel, 2015'te de Milli Takım antrenörlüğüne seçildi. Doğuştan kronik diz sakatlığı bulunan Uzel, antrenörlüğünün yanı sıra hakemliğini de yaptığı badminton sporunda, sporcu olarak turnuvalara katılıyor.

GÜNDÜZLERİ HASTANEDE, AKŞAMLARI SALONDA

Evli olan ve gündüzleri Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Para Badminton sporcusu Uzel, akşamları salonda antrenmanlarını sürdürüyor. Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonluğu bulunan Uzel, geçen yıl Aksaray'da yapılan Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi oldu. Uzel, bu yıl 8 Mart günü Karaman'da yapılacak olan Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda ise Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor. Uzel'in hedefi ise Milli Takım'a girerek, olimpiyat kotası almak.

ÖĞRENCİLERİNE ÖĞRETEREK KENDİNİ HAZIRLIYOR

Öğrencilerine öğretirken, kendisi de antrenman yaparak hem öğrencilerini hem de kendisini turnuvalara hazırlayan Uzel, milli sporcular yetiştirerek hem kendi başarısı hem de öğrencilerinin başarısı için ter döküyor. Badminton sporu ile hayata sarıldığını belirten Aygül Aydoğmuş Uzel, Sakatlıklarımdan dolayı ısınmam, öğrencilerime göre daha zor oluyor. O nedenle öğrencilerimden önce antrenmanlara başlıyorum. Öğrencilerimin antrenman aralarında da devam ediyorum. Öğrencilerimi yetiştirirken, aynı zamanda hazırlanmış oluyorum dedi.

'SEVEREK YAPTIĞIMIZ ZOR OLMUYOR'

Gündüzleri hastanede çalışmasının, akşamları da salonda antrenman yapmasının zor olduğunu fakat işini severek yaptığına değinen Uzel, Badminton bizim antidepresyonumuz gibi. Zor oluyor. Sabah çok erken kalkıyorsun, gün içerisinde çalışıyorsun. Hastanedeki mesai sonrası, salonda geç saatlere kadar emek veriyorsun ama severek yaptığımız için yorgunluk olmuyor, problem olmuyor diye konuştu.(DHA)