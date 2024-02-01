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Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

Manisa\'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2\'si çocuk 7 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.02.2024 21:58  Güncelleme: 22:00
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MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Manisa- Turgutlu karayolu üzerinde meydana geldi. Turgutlu'dan Şehzadeler yönüne seyir halinde olan Havva Çiçek yönetimindeki 45 AOD 325 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki 35 DT 286 plakalı Mehmet Seyfioğlu idaresindeki TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atıp, yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2'si çocuk 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı - Son Dakika
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