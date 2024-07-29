Manisa'da Tıra Çarpan Otomobil Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tıra çarpan otomobildeki 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Çelik'in kullandığı 45 ES 704 plakalı otomobil İstanbul- İzmir otoyolunun Turgutlu bölümünde, aynı yönde ilerleyen M.L'nin kullandığı 34 BIV 852 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Hayrettin Çelik'in (48) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Aydın Çelik ile Cengiz Çelik hastaneye kaldırıldı.

Ölen Hayrettin Çelik ile yaralanan Aydın ve Cengiz Çelik'in kardeş olduğu öğrenildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.