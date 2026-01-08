(MANİSA)- Manisa'da toplu ulaşımda dijital dönüşüm başlıyor. Bugün itibariyle kart tabanlı sistemden hesap tabanlı sisteme geçilirken, Manisa Kart mobil uygulaması, QR kodla biniş, 4G bağlantılı yeni validatörler ve anlık otobüs takibiyle yolculara daha hızlı ve kolay bir ulaşım dönemi sunacak.

Manisa'da toplu taşıma araçlarında kullanılan elektronik ücret toplama teknolojisi bugün itibariyle bir üst seviyeye çıkarılıyor. Tüm sistem ve yazılımlarının, Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen yeni altyapı ile kart tabanlı sistemden hesap tabanlı sisteme geçilecek. Mevcut ulaşım kartları ile kredi kartlarının kullanılmaya devam edileceği sistem, birçok yenilik ve kolaylığı beraberinde getiriyor. Vatandaşlar akıllı telefonlara yüklenebilecek Manisa Kart mobil uygulaması üzerinden para yükleyebilecek ve fiziki kart gerektirmeden QR kod okutarak otobüslere biniş sağlayabilecekler. Vatandaşlar ayrıca vize işlemlerini kart basım merkezlerine gitmeden, mobil uygulama üzerinden yapabilecek. Bunun yanı sıra, gelişen GPS özelliği ile otobüsün nerede olduğunu hızlı ve sağlıklı bir şekilde öğrenilebilecek.

Validatör, sürücü panelleri ve dolum cihazları değişiyor

Toplu taşıma araçlarında 10 yıldır kullanılan validatör ve sürücü panellerinin de değişeceği uygulama ile bağlantı hızı da 2G'den 4G'ye yükselecek. Kart okuma hızının artacağı yeni sistemde sesli uyarı mesajları da olacak. Kart dolum noktalarındaki cihazların da yenileneceği sistemde maksimum 650 lira olan yükleme miktarı 10 bin liraya kadar çıkacak. Ayrıca, Manisa Kart'ı, kredi kartı veya QR kod okuyuculu telefonu olmayan vatandaşlar için de bayilerde tek binişlik bilet basılabilecek.

Daha teknolojik ve daha hızlı

Yeni sistemi hakkında bilgi veren MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş, "Manisa'mıza müjdeli bir haber vermek istiyoruz. 10 yıldır toplu taşıma araçlarında kullandığımız elektronik ücret toplama sistemini bugün günü itibariyle Manisa'mıza yakışır, çağımızın teknolojisine uygun hale getiriyoruz. Mevcut sistemdeki validatörlerimizi, sürücü panellerimizi ve sistemlerimizi değiştiriyoruz. Validatörlerimiz çok eski ve 2G hızına sahipti. Bağlantı hızını 4G'ye çıkartarak daha hızlı kart okuma sistemine sahip olacağız. Yeni sistem ile kart okumaması veya mükerrer basışlar gibi problemlerin önüne geçmiş olacağız" dedi.

Kart okutulduğunda 'yetersiz bakiye' veya 'son kullanma tarihi geçti' gibi sözlü uyarı sistemlerinin olacağını söyleyen Engin Ermiş, "Vatandaşlarımız da bunu duyabileceği için çözüm yoluna ulaşabilecek. Validatörlerimizin yenilenmesinin büyük avantajları olacak. Okuma hızının artmasıyla, Manisa'nın trafik hızına da katkıda bulunulacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda GPS sistemi de yenilendi. Mobil uygulamalarda otobüsün yeri, ne zaman geleceği çok daha hızlı ve sağlıklı olarak öğrenilebilecek. Bunun yanı sıra sürücü panelleri de değişiyor. Yolcu, kartını bastığında şoför kendi ekranında gördüğü fotoğraf ile yolcuyu eşleştirebilecek ve usulsüz kullanımların önüne geçmiş olacağız. Aynı zamanda sürücü panellerinde mesaj alma özelliği olacak. Özellikle engelli vatandaşlarımız için gelen bildirimler sürücü panellerinde gözükecek ve şoför buna göre davranabilecek. Trafik ulaşım sisteminden gelen uyarılar da rahatlıkla görülebilecek" diye konuştu.

"Fiziksel karttan uzaklaştık anlamına gelmiyor"

Bu değişimin sadece cihaz değişimi olmadığını, kart tabanlı sistemden hesap tabanlı sisteme geçildiğine dikkati çeken Ermiş, "Manisa Kart'ın yeni uygulaması ile artık dijital kart oluşturabileceksiniz. Dijital kartınıza para yükleyebilir, bakiyenizi kontrol edebilir, okutacağınız QR kod ile otobüslerimize fiziki kart olmadan rahatlıkla binebilirsiniz. Aynı zamanda fiziki kart kullanımı da devam edecek. Dijital karta geçmemiz fiziksel karttan uzaklaştık anlamına gelmiyor. Fiziksel kartların MANULAŞ bünyesindeki kart basım merkezlerine giderek vize yaptırılması gerekiyordu. Artık dijital kart ile vize sorunu kalmayacak. Bununla ilgili mobil uygulamaları Apple Store'dan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden indirebilirsiniz. Çok yakın zamanda da Google Play Store'dan indirilebilecek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de İstanbul'dan sonra bir ilki gerçekleştiriyoruz"

Dolum noktalarındaki cihazların da yenilendiğini söyleyen Ermiş, "Maksimum 650 lira yükleme yapılabiliyordu. Yeni cihazlarla bu limiti arttırdık. Limiti artık kendimiz rahatlıkla belirleyebiliyoruz. Ayrıca kredi kartı olmayan, Manisa Kartı olmayan, Manisa'ya ilk defa gelen vatandaşlar için de dolum noktalarında tek seferlik bilet de basılabilecek. Dolum noktalarındaki talebi arttırmak için de buradaki bayilerin kar payını bir nebze arttırdık. Tüm bu yazılımlar, sistemler MANULAŞ şirketi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın ortak çalışmasıdır. Tüm saha ve bayi operasyonları MANULAŞ tarafından yapılacaktır. Bu dönüşümle Türkiye'de İstanbul'dan sonra bir ilki gerçekleştiriyoruz" dedi.