Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Hasan Kuzu Caddesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeki iki motosiklete çarptı.
Çarpışmada otomobilin altında kalan motosikletlerden birinin sürücüsü, yaklaşık 20 metre sürüklendi.
Kazaya karışan otomobildeki sürücü ile yolcu olan 3 kişi, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibi, otomobilin altında sıkışan yaralıyı çıkararak ambulansa teslim etti.
Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, kaçan otomobil sürücüsü ve beraberindeki kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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